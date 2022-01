Paqueta al Paris Saint Germain spinge Wijnaldum in bianconero

A riportarlo è Don Balon, secondo cui Paqueta potrebbe liberare Wijnaldum e spingerlo lontano dalla Ligue 1

Difficilmente la Juventus farà qualche operazione in entrata per Gennaio, stando a quanto riportato da Allegri nella conferenza stampa pre-Napoli. Al 99 % la Juventus resterà così, nonostante servano due innesti: uno in attacco e uno a centrocampo. Un assist potrebbe arrivare però dall’operazione Paqueta-Paris Saint Germain.

Se per il centrocampo serve qualcuno che possa dare più consapevolezza ad andare a rete, in avanti manca la qualità. I Francesi e la Juventus sono in dialogo da tempo per Mauro Icardi e ora potrebbe aprirsi un’altra pista. Quella che porterebbe ad un nuovo innesto per il centrocampo.

Wijnaldum in bianconero, il possibile colpo

L’esplosione di Paqueta, ex Milan in forza ora al Lione, sembrerebbe star spingendo il Paris Saint Germain a puntare fortemente su di lui. Leonardo vorrebbe pagare i 40 milioni richiesti dal Lione, rendendo il Brasiliano il primo colpo dei Parigini per il 2022.

Paqueta nella capitale Francese spingerebbe il PSG a vendere Wijnaldum, che non ha mai legato con l’ambiente e l’allenatore. Il giocatore Olandese ora potrebbe vedere bianconero, però di quale squadra ancora è difficile prevederlo. Già, perché su di lui ci sono gli occhi del Newcastle e della Juventus. Quest’ultima lo aveva puntato già la scorsa estate, venendo poi battuta dai Francesi nella corsa al giocatore.

Wijnaldum costituirebbe un grosso colpo per la mediana bianconera, che potrebbe garantire più solidità al reparto di centrocampo. Poco ma sicuro che la Juventus ci proverà, ma per ora la priorità resta liberarsi degli esuberi.