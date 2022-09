Paraspigoli per piastrelle: tecnologie di design e protezione

Quando si progetta o si rinnova un ambiente, si cerca sempre di trovare il miglior equilibrio tra design e funzionalità. A questo proposito, tra i diversi elementi che non dovrebbero mai mancare in uno spazio vivibile, ci sono i paraspigoli per piastrelle.

Spesso sottovalutati, questi elementi sono di fondamentale importanza ai fini della sicurezza e dell’abbellimento estetico dei rivestimenti. Per entrare nel vivo della questione, vediamo cosa sono, quali sono le loro caratteristiche e i vari utilizzi negli ambienti residenziali e lavorativi.

Cosa sono i paraspigoli per piastrelle e quando si utilizzano

I paraspigoli per piastrelle sono profili angolari che vanno posizionati in prossimità degli spigoli dei rivestimenti, sia per uno scopo estetico che funzionale. I moderni paraspigoli non si notano nemmeno, anzi, possono aggiungere un tocco di eleganza e originalità qualsiasi sia lo stile della stanza.

In commercio sono disponibili in una varietà di materiali, colori, finiture e design, proprio per adattarsi al meglio alle esigenze del progetto. Possono infatti essere estremamente discreti, e mimetizzarsi al meglio con le piastrelle, oppure possono esaltarle con particolari giochi di luce e cromie.

Quali sono le principali funzioni dei paraspigoli per piastrelle

I paraspigoli angolari svolgono una molteplice funzione: proteggere angoli e spigoli da urti e dare un tocco di design ai rivestimenti. Questi vengono realizzati per proteggere gli spigoli dei gradini o da muri, da urti e sollecitazioni meccaniche, ma anche per preservare tutte le superfici angolari esposte, come nel caso di piastrelle con taglio a 45 gradi. Pensiamo ad esempio alle superfici in gres porcellanato, ceramica, marmo: non rifinirle con paraspigoli può essere un grande errore.

Proteggere gli angoli, dunque, non è soltanto una finalità estetica, ma anche legata alla sicurezza all’interno di un ambiente. È il caso dei paraspigoli utilizzati per gli angoli delle scale, che hanno una funzione antisdrucciolo e protettiva, o di quelli finalizzati a coprire angoli vivi, che possono essere piuttosto pericolosi, in particolar modo se si hanno bambini in casa.

Quali tipi di paraspigoli per piastrelle esistono in commercio

I paraspigoli per piastrelle sono elementi universali, nel senso che possono adattarsi a qualsiasi progetto grazie alla loro grande versatilità. Per questo motivo vengono realizzati in una varietà di design e materiali, a seconda della destinazione d’uso. Il loro impiego è infatti particolarmente indicato non soltanto in contesti domestici, ma anche nei luoghi di lavoro, dove permettono di conformarsi alle normative riguardanti la sicurezza.

I paraspigoli in alluminio, acciaio e plastica sono quelli più diffusi in commercio. Sia la plastica che l’alluminio sono materiali ecologici ed estremamente resistenti, flessibili, impermeabili e resistenti ai raggi solari. Sono anche facili da pulire, non richiedono una grande manutenzione e mantengono inalterate le sue proprietà nel tempo. Inoltre i paraspigoli, soprattutto quelli in alluminio, lasciano un grande spazio alla creatività, perché possono adattarsi agli stili più contemporanei, così come in quelli tradizionali.

Per quanto riguarda invece il design, possiamo invece fare la distinzione tra paraspigoli con spigolo esterno, utili per proteggere gli spigoli vivi, e paraspigoli con spigolo interno, utilizzati per completare verticalmente le installazioni dei profili di giunzione tra rivestimento e pavimento. Infine dobbiamo citare i paraspigoli per la giunzione tra muro e pavimento, detti anche sgusce igieniche, che vengono impiegati per evitare l’annidamento di polvere e sporco tra pavimento e rivestimento.

Dove acquistarli online: le soluzioni proposte da Minuta Profili

Se desideri una posa a regola d’arte per le tue piastrelle, l’attenzione ai dettagli fa una grande differenza sul risultato finale. Per dare vita a un ambiente ben curato e rifinito, è importante affidarsi a prodotti di prima scelta, progettati per durare e resistere a qualsiasi urto.

Se hai in programma di ristrutturare il tuo bagno e desideri acquistare profili di alta qualità, senza sacrificare l’estetica, Minuta Profili propone soluzioni per le esigenze più diversificate. Minuta Profili è un’azienda specializzata nella produzione e nella distribuzione di profili, specifici sia per gli ambienti interni che esterni, e disponibili in una varietà di materiali, colori, design e finiture.

Il catalogo dei profili e paraspigoli per piastrelle bagno di Minuta Profili è costantemente aggiornato per venire incontro alle più recenti tendenze dell’interior design: si va dai profili per pavimenti e rivestimenti fino ai listelli decorativi e ai profili per balconi e per led, con un’esperienza d’acquisto che va oltre il prodotto. La ricerca estetica, insieme all’alta qualità dei materiali utilizzati e alla cura impiegata nella lavorazione, fanno dei prodotti di Minuta Profili il top di gamma nel settore dei profilati.

Non mancano linee pensate appositamente per la posa della ceramica e del marmo ed una serie di profili polivalenti, per applicazioni su rivestimenti di ogni genere. Minuta Profili è in grado di proporre la soluzione ideale anche per i progetti di design più esigenti.