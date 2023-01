Paratici in lotta con la Juventus per Stefan Posch

Il Tottenham Hotspur è una delle squadre interessate all’ingaggio dell’austriaco Stefan Posch. Fabio Paratici sarebbe in sfida con la Juventus per il difensore

Gli Spurs saranno sicuramente una squadra da tenere d’occhio nelle ultime settimane della finestra di trasferimento di gennaio. Questo mese non hanno ancora effettuato un acquisto, ma sembra possano buttarsi a capofitto su qualche giocatore negli ultimi giorni di mercato.

I londinesi sembra che abbiano bisogno di ulteriori rinforzi, visto che sono attualmente fuori dalle prime quattro posizioni della Premier League. Una posizione non all’altezza della squadra creata, specialmente perché Antonio Conte vorrebbe giocare la Champions League anche la prossima stagione.

Duello con la Juventus

Il Tottenham avrebbe puntato Posch, presumibilmente come obiettivo estivo. Il terzino destro resta un problema per Antonio Conte con giocatori del calibro di Cristian Romero, Eric Dier e Ben Davies che hanno deluso in questo periodo. Clement Lenglet non è stato un ingaggio spettacolare e sembra possa andar via al termine di questa annata.

Sia gli Spurs che la Juventus vogliono il Posch. Nel frattempo, il Bologna ha l’opzione di rendere definitivo il suo trasferimento in prestito dall’Hoffenheim. L’opzione costerà 6 milioni di euro. Va notato che Posch ha giocato con l’Hoffenheim in questa stagione prima di passare al Bologna. Pertanto, Tottenham e Juventus starebbero presumibilmente guardando all’austriaco come a un potenziale obiettivo per l’estate. L’austriaco potrebbe essere un profilo utile per entrambe le squadre, che vorrebbero rinnovare le rispettive fasce destre. Resta da capire se il Bologna cederà subito o cercherà di trattenere il giocatore.