Paratici-Marotta allo scontro su Icardi: così il ds della Juve può far perdere 70 milioni ai nerazzurri

La sfida tra Juventus e Inter non va avanti solo sul terreno di gioco ma anche sul mercato. I nerazzurri stanno provando a sfidare la supremazia della Vecchia Signora a suon di colpi eccellenti, per colmare il gap sono arrivati i vari Young, Moses ed Eriksen, ma i bianconeri hanno in mente un’operazione che potrebbe complicare i piani di Marotta.

ICARDI – Sul banco c’è sempre la questione Mauro Icardi, obiettivo di mercato del direttore sportivo della Juve Paratici. Stando a quanto riporta Tuttosport, il PSG può riscattare l’argentino per 70 milioni di euro, ma i contatti tra Paratici e Wanda sono continui e la scelta di restare a Parigi spetta comunque al calciatore.

SGARRO – La Juventus sta cercando di convincere il giocatore e la moglie a trasferirsi a Torino e se così fosse l’Inter perderebbe i 70 milioni per il riscatto, con Marotta che si ritroverebbe di nuovo in casa l’argentino in attesa di trovargli una nuova sistemazione, magari proprio a Torino.

RISCATTO – Secondo Sportmediaset, inoltre, il PSG non sarebbe soddisfatto del rendimento dell’attaccante e potrebbe non riscattarlo al termine della stagione. Scenario che favorirebbe proprio la Juventus.