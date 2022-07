Paredes alla Juventus, ma solo se esce qualcuno

Leandro Paredes potrebbe arrivare in bianconero solo se la società riuscisse a cedere qualcuno. Il calciatore argentino piace anche all’Inter

Leandro Paredes alla Juventus, ma solo ad una condizione: i bianconeri devono cedere. La prossima fase di mercato della Vecchia Signora sarà incentrata principalmente sulle cessioni, con i bianconeri che devono concretizzare vari addii.

L’argentino potrebbe arrivare in bianconero solo se la società piemontese dovesse riuscire a cedere almeno uno o due centrocampisti, con Arthur e Ramsey tra i primi indiziati. Per il brasiliano ci sarebbe l’Arsenal, che però vorrebbe provare a prenderlo in prestito. La Juventus spera almeno in un obbligo di riscatto, ma intanto tratta l’uscita di Ramsey.

Non solo questi due in uscita

Il gallese andrà via attraverso la rescissione, ma per ora ballano circa 2 milioni tra domanda e offerta sulla buonuscita. Anche Adrien Rabiot sembra possa lasciare, nonostante sembrerebbe non essere sul mercato. Il calciatore francese non è partito per la tourneé estiva a causa di problemi con il passaporto vaccinale, ma continua ad essere stimato in Premier League. Vorrebbe, però, giocare la Champions League.

L’addio potrebbe maturare per Nicolò Rovella. Il calciatore piace alla Salernitana, con Massimiliano Allegri che però lo sta valutando attentamente. Nella partita andata in scena poche ore fa contro il Chivas Guadalajara a Las Vegas non ha particolarmente incantato, ma il tecnico livornese vorrebbe dargli più tempo prima di rispedirlo in prestito. Intanto il Paris Saint Germain continua a chiedere almeno 20 milioni per l’argentino e il tempo stringe anche per via della concorrenza spietata dell’Inter. I nerazzurri hanno il dente avvelenato per Gleison Bremer e potrebbero provare a chiudere per l’ex Roma il prima possibile. Anche se, pure per loro, bisognerà prima cedere.