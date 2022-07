Paredes ancora nel mirino della Juventus

Leandro Paredes continua ad essere il preferito dei bianconeri per migliorare la regia. Il centrocampista argentino è in uscita dal PSG

Continua ad essere un obiettivo dei bianconeri Leandro Paredes. L’ex calciatore della Roma e dello Zenit San Pietroburgo è in uscita dal Paris Saint Germain, che avrebbe già fatto il prezzo per lui.

I parigini, complice un contratto in scadenza tra due anni, sembrano chiedere circa 20 milioni di euro per liberarsi del giocatore argentino. La Juventus è interessata, ma al momento avrebbe offerto solamente circa 10/13 milioni. Cifre non ritenute adeguate dai parigini, che vorrebbero di più. Sul calciatore c’è anche l’Inter, che però sembra aver abbassato il mirino dopo l’arrivo di Asllani dall’Empoli.

L’offerta bianconera

La Juventus potrebbe provare ad offrire il cartellino di Moise Kean per evitare di dover sborsare i 20 milioni chiesti dal Paris Saint Germain. Il profilo del giocatore azzurro sembra essere gradito dai campioni di Francia, come vi abbiamo detto a più riprese, e potrebbe finire per essere lo scambio giusto. Trattativa che, in caso, potrebbe includere come alternativa Rabiot.

La Juventus, però, vuole capire prima se il calciatore possa essere ceduto a cuor leggero. Massimiliano Allegri non punterebbe su di lui, ma vi è la sensazione che con il cambio di modulo bianconero potrebbe trovare più spazio come sostituto di Angel Di Maria. La Juventus attende, forte anche di un obbligo di riscatto nei confronti dell’Everton che scatterà solo al verificarsi di determinate condizioni. Sul calciatore ci sono anche varie realtà inglesi, come Arsenal, West Ham, Nottingham Forest e Fulham.