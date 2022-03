Paredes è un nome caldissimo per il centrocampo della Juventus

Leandro Paredes sembra essere un potenziale nuovo acquisto della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri ci proveranno

La Juventus sta lasciando andare Dybala. Il calciatore argentino lascerà con sicurezza la Continassa a fine stagione, ma un suo connazionale potrebbe invece arrivare. Cambia il ruolo, ma non il paese di origine infatti. Il ruolo è quello di centrocampista e il calciatore risponde al nome di Leandro Paredes.

L’ex Roma e Zenit San Pietroburgo sembrerebbe poter essere uno dei prescelti per rimpolpare il centrocampo, in vista della prossima stagione. Al Paris Saint Germain non sembra avere gran futuro, con i parigini che potrebbero voler rifondare la squadra. Il giocatore interessa parecchio e i bianconeri avrebbero già un’offerta pronta.

La Juventus punta all’acquisto

La dirigenza bianconera avrebbe stanziato 20 milioni per l’acquisto del centrocampista dei francesi. Offerta che potrebbe bastare, visto anche che il valore di mercato del giocatore è proprio di 20 milioni. Il contratto del giocatore scadrà nel 2023 e non c’è intenzione di rinnovarlo da parte dei francesi, per ora. Ciò potrebbe anche favorire la Juventus, che potrebbe non partire da una base d’asta così alta.

La Juventus non è la prima volta che si avvicina al calciatore argentino. Già ai tempi della Roma e dello Zenit vi furono dei sondaggi, però poi andati male. Sappiamo tutti come è andata: prima lo Zenit e poi il Paris Saint Germain a inserirsi nella corsa per il centrocampista. Ora sembra però esser diverso, con il giocatore che potrebbe dopo anni finalmente sposare il bianconero.