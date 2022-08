Paredes in arrivo, Zakaria verso la permanenza

Leandro Paredes è ad un passo dal bianconero, con lo svizzero che sembra dirigersi verso la permanenza a Torino

Può dirsi ormai fatta la trattativa che porterà Leandro Paredes a vestire la maglia bianconera della Juventus. Il calciatore argentino lascerà il Paris Saint Germain entro 48 ore, per accasarsi a Torino.

L’accordo è raggiunto ormai da giorni, con la Juventus che sembra aver convinto i francesi ad un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Cherubini, però, avverte: prima le cessioni. Se non esce qualcuno, l’argentino non può arrivare.

Chi va via?

In lista partenze sembrano esserci Rovella e Fagioli. Il primo è cercatissimo dal Monza, mentre il secondo ha ben più mercato. Il talento scuola Juventus è cercato, oltre anche lui dal Monza, da Cremonese e Sampdoria.

Per loro si profilano dei prestiti secchi, con la Juventus che vorrebbe mantenere il controllo su entrambi ma facendoli crescere altrove per farsi le ossa. Sempre più sicuro della propria permanenza sembrerebbe essere Denis Zakaria. Lo svizzero sembrava essere tra i partenti, ma la Juventus non sembrerebbe intenzionata a cederlo negli ultimi giorni di mercato.

Il nazionale elvetico rimarrà almeno fino a Gennaio, dove se dovessero esserci occasioni potrebbe partire per trovare maggiore minutaggio. Il calciatore, però, è stimatissimo da Massimiliano Allegri e potrebbe restare anche fino a fine stagione. Intanto per Paredes si aspetta l’inizio della settimana, con i bianconeri decisi ormai a fare di lui il regista designato. Il suo arrivo potrebbe togliere spazio a Miretti, che però ne gioverebbe in quanto imparerebbe da un regista ben più esperto.