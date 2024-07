Paredes nel mirino del Barcellona

Il centrocampista della Roma Leandro Paredes potrebbe lasciare lo Stadio Olimpico per la seconda volta dopo essere emerso come potenziale obiettivo del Barcellona

Secondo quanto riportato di recente in Spagna, i blaugrana potrebbero cercare un accordo per l’argentino, sapendo che potrebbe essere disponibile per una cifra ridotta. A Paredes restano meno di 12 mesi di contratto con la Roma. La scorsa estate è tornato al club giallorosso dal Paris Saint-Germain. Nonostante fosse un desiderio di José Mourinho, il successore del portoghese, Daniele De Rossi, ha continuato a dare fiducia al 30enne verso la fine della stagione 2023/24.

Lo scorso anno ha collezionato 34 presenze in Serie A con la Roma. Ne ha aggiunte altre 13 in Europa League, quando i giallorossi hanno raggiunto le semifinali, dove il Bayer Leverkusen ha avuto la meglio. Con cinque gol e sette assist in tutte le competizioni, Parades è stato il centrocampista più attivo della Roma.

Leandro Paredes va via?

Ma visto che la Roma l’ha riportato in patria in trasferimento gratuito, potrebbe prendere in considerazione l’idea di liberarlo per ricavarne un profitto quest’estate. Il nuovo allenatore del Barcellona Hansi Flick è alla ricerca di un nuovo centrocampista e potrebbe puntare su Paredes se si presentasse l’occasione. Il fuoriclasse della Roma è attualmente impegnato in campo internazionale con l’Argentina.

La squadra di Lionel Scaloni ha conquistato il primo posto nel girone della Copa America 2024 senza subire gol e la difesa del titolo continua con un quarto di finale relativamente semplice contro l’Ecuador a Houston, in Texas. Paredes è stato una figura sempre presente nelle fasi a gironi. Probabilmente manterrà il suo posto nell’undici titolare nelle partite ad eliminazione diretta, prima di tornare a Roma per discutere del suo futuro.