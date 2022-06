Paredes per Moise Kean, Inter beffata

Leandro Paredes e Moise Kean potrebbero finire in un clamoroso scambio di mercato. L’Inter è anche sull’argentino, ma il PSG spinge per il calciatore bianconero

Negli ultimi giorni si è creato uno scenario molto interessante, nel calciomercato bianconero. Infatti, Moise Kean potrebbe finire riscattato per andare al Paris Saint Germain. Non è tutto, però, infatti il calciatore italiano potrebbe finire per essere utilizzato come moneta di scambio.

Al suo posto, in bianconero, infatti arriverebbe Leandro Paredes. Il calciatore argentino ex Roma e Zenit è valutato 20 milioni di euro, ma il cartellino di Moise Kean sarebbe appetibile ai parigini che venderebbero volentieri a quel punto il centrocampista. Una trattativa che potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

L’Inter può solo guardare

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, sarebbe una vera e propria beffa per l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono da tempo sul calciatore argentino e avrebbero effettuato più di un sondaggio. Il gradimento c’è, ma il calciatore potrebbe trasferirsi ai rivali bianconeri in questo scambio.

Resta però difficile capire se Leandro Paredes accetterà di trasferirsi in Italia. Qualche mese fa, in fatti, il giocatore ha dichiarato che gradirebbe un trasferimento al Real Madrid e che nel caso in cui non accada resterebbe volentieri a Parigi. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, dunque non ha fretta. Per ora, non sembra essere molto motivato a tornare in Serie A. La sua volontà sarebbe di continuare a giocare a Parigi, anche perché il Real Madrid non sembra interessato all’acquistare un altro centrocampista.