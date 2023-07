Paredes ritorna nel mirino della Roma

Dopo la stagione in prestito alla Juventus, Leandro Paredes sembrerebbe intenzionato a tornare nuovamente in Italia. Per lui ci sarebbe pronta la Roma

Il Paris Saint-Germain vuole cedere Leandro Paredes (29 anni, 25 presenze e 1 gol in Serie A per la stagione 2022-2023) al Galatasaray, con cui ha raggiunto un accordo per 6 milioni di euro. Il problema è che il centrocampista argentino non vuole unirsi alla Turchia. Fortunatamente per lui, potrebbe aprirsi una nuova porta d’uscita.

In prestito alla Juventus nella scorsa stagione, l’ex giocatore dello Zenith San Pietroburgo si è fatto notare in Serie A. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, oltre alla Lazio anche la Roma si sarebbe avvicinata a lui. Ricordiamo che Paredes è già stato in passato in giallorosso: nel 2014 arrivò nella capitale italiana in prestito dal Boca Juniors, prima di essere acquistato a titolo definitivo per poi lasciare definitivamente lo Stivale nel 2017, diretto in Russia.

Futuro in Italia

In un’intervista di qualche mese fa, il giocatore ha confermato come la sua voglia sia quella di rimanere in Italia. Ecco cosa è stato detto: “Sono nel pieno della mia carriera, alla Juventus devo dire che sto bene e in Italia la mia famiglia si trova a suo agio. In ogni caso voglio certamente tornare al Boca ma non adesso, finirò sicuramente lì la mia carriera”.

Qualche settimana fa, invece, ha aperto ad una permanenza in Francia: “Non so dove giocherò, ma torno a Parigi. E’ possibile che Luis Enrique sia il nuovo allenatore e mi piacerebbe allenarmi con lui. Mi piacerebbe molto restare se lui diventasse il nuovo allenatore”.