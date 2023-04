Paredes si allontana: la lite con Allegri

La situazione in casa Juventus è tutt’altro che tranquilla. Lunedì, dopo l’allenamento, Leandro Paredes e Massimiliano Allegri avrebbero avuto un diverbio nel tunnel degli spogliatoi

La Juventus sta attraversando una stagione molto turbolenta. La squadra bianconera è stata penalizzata di 15 punti per le plusvalenze sui trasferimenti e sta cercando di recuperare il terreno perduto per giocare in Europa la prossima stagione. Inoltre, alcuni giocatori sono scontenti per la mancanza di minuti di gioco. Uno di questi è Leandro Paredes, che è esploso dopo l’allenamento di lunedì, aperto al pubblico.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il centrocampista argentino, dopo la seduta di lunedì, ha urlato contro il suo allenatore, Massimiliano Allegri, per le poche opportunità che ha. Il tecnico bianconero non è rimasto in silenzio e ha dovuto essere calmato da alcuni giocatori per evitare che la discussione tra allenatore e giocatore degenerasse. Paredes non ha nemmeno partecipato al tradizionale pranzo di Pasquetta, dove allenatori e giocatori sono invitati insieme alle loro famiglie.

Voci di addio

L’Atleti starebbe cercando un sostituto garantito per il vincitore della Coppa del Mondo Albiceleste (a Qatar 2022). È qui che entra in gioco il connazionale Leandro Paredes (28 anni). In prestito alla Juventus dal Paris Saint-Germain, sembra destinato a tornare al Parco dei Principi.

Tuttavia, sembra che il giocatore non farà parte della tabella di marcia del campione della Ligue 1. Con l’opportunità di trovare posto nella capitale del nostro Paese, il futuro di Paredes sembra lontano dai bianconeri e dal PSG. Vedremo se Leandro sostituirà De Paul nell’Atletico Madrid del Cholo.