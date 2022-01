Paris Jackson sogna un ruolo in un film dell’universo Marvel

Paris Jackson ha intrapreso la carriera attoriale, recitando principalmente in produzioni televisive quali Star, Scream e American Horror Stories.

Tuttavia la giovane attrice ha grandi piani per la sua carriera, rivelando alla rivista Variety le sue aspirazioni.

Nell’intervista con Variety Paris Jackson ha discusso i suoi ruoli precedenti e il suo film in uscita, Sex Appeal, ma ha anche confidato le sue ambizioni future.

Le parole di Paris Jackson sulla sua carriera:

“Voglio essere o un supereroe o un super cattivo. Sono cresciuta leggendo i fumetti con i miei fratelli. Ogni volta che un nuovo film della Marvel esce nelle sale, tutta la famiglia si riunisce per andarlo a vedere insieme… non deludono le aspettative dal 2009. I miei personaggi preferiti sono Wolverine, Iron Man e Deadpool. Loro fanno la cosa giusta ma non la fanno seguendo le regole. Sono anche molto sarcastici e adoro questa cosa”.

L’attrice ha anche parlato della rivalità tra Marvel e DC Comics:

“Non credo che si debba per forza scegliere uno o l’altro. Sono prodotti diversi. Non credo che uno sia necessariamente migliore dell’altro. Sono cresciuta con la Marvel però. Ritengo sia come paragonare i Beatles ai Rolling Stones, sono molto diversi”.