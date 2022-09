Parisi, la Juventus si inserisce

Anche la Juventus su Fabiano Parisi dell’Empoli, per sostituire il partente Alex Sandro. L’italiano è valutato circa 20 milioni di euro

Fabiano Parisi entra nel mirino della Juventus. Il calciatore classe 2000 continua ad essere uno dei pezzi più pregiati del mercato italiano, con tante squadre su di lui. Il giocatore dell’Empoli è quasi sicuro partente per le prossime sessioni di mercato, con la dirigenza dei toscani che si è già messa il cuore in pace.

Il giocatore è ben visto dai bianconeri che sembrano vedere in lui il possibile rimpiazzo per Alex Sandro. L’Empoli lo valuta circa 20 milioni di euro e già da gennaio la Juventus potrebbe tentare l’assedio. La Juventus ha però una carta in più per lui.

Il possibile scambio

Il calciatore lascerà la Toscana quasi sicuramente e la Juventus potrebbe avere in mano la carta giusta per ridurre l’esborso economico. I bianconeri hanno Daniele Rugani in rosa, giocatore stimatissimo dalle parti di Empoli. Il classe ’94 ha già giocato dal 2013 al 2015 in Toscana, dove ha collezionato 78 presenze e 5 gol.

Quest’estate il club di Fabrizio Corsi avrebbe tentato un approccio con i bianconeri, senza però andare avanti per via della mancanza di tempo. Il giocatore potrebbe finire per essere inserito nella trattativa per Fabiano Parisi, anche se lo stipendio del difensore continua a preoccupare. Rugani attualmente percepisce circa 3.5 milioni di euro fino al 2024 che rende difficilissima ogni trattativa. Il suo approdo in azzurro potrebbe essere fattibile, specialmente perché potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi dopo stagioni di grigio assoluto.