Parisi nel mirino del Torino, si accende il derby con la Juventus

Fabiano Parisi sembrerebbe essere finito nel mirino del Torino. Si prospetta un derby di mercato con la Juventus

Dopo l’acquisto di Ricci, il Torino sembrerebbe aver puntato un altro colpo dall’Empoli. I toscani, infatti, nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero ritrovarsi a vedere vari giocatori partire verso l’ombra della Mole.

Se Guglielmo Vicario sembra poter essere promesso sposo al bianconero, il destino di Fabiano Parisi sembra essere del tutto differente. Il giocatore piace a mezza Serie A, con ora anche i granata pronti a fare la propria offerta. Si potrebbe creare un derby di mercato con la Juventus, che sembra voler provare a prendere il giocatore prima di tutti.

Niente Napoli?

Intanto, Mario Giuffredi – agente del giocatore – placa per ora le voci che lo vedono al Napoli. Ai microfoni di Radio CRC ha infatti detto: “Parisi al Napoli oggi non è assolutamente una cosa corretta perché c’è Mario Rui che è un giocatore di livello importantissimo. Per Mario Rui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli. Oggi è difficile vedere Parisi a Napoli“.

Non si sa se siano dichiarazioni per depistare, ma intanto il calciatore è valutato con attenzione anche da alcune squadre estere. Da tenere d’occhio la pista Wolfsburg, con la Bundesliga che sembrerebbe il campionato giusto per vederlo crescere ulteriormente. Per vedere una cessione, però, ci vorrà la prossima estate. Per ora l’obiettivo è la salvezza con l’Empoli, il resto verrà dopo.