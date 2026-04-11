Domenica 12 aprile alle ore 15 il Napoli sarà impegnato al Tardini contro il Parma in una sfida importante per il cammino in campionato. Una gara da non sottovalutare, soprattutto in trasferta, che Antonio Conte sta preparando con grande attenzione, puntando su certezze tattiche e continuità di uomini per dare solidità alla squadra.

Il tecnico azzurro è orientato a confermare l’undici visto nelle ultime uscite, segnale chiaro di fiducia verso il gruppo titolare. Conte vuole un Napoli compatto, intenso e ordinato, capace di controllare la partita attraverso il possesso e la qualità del centrocampo, senza concedere spazi.

La probabile formazione vede il Napoli schierato con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta; Juan Jesus, Buongiorno e Olivera in difesa; Politano e Spinazzola sulle corsie esterne, con Lobotka e Anguissa in mezzo. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, mentre Alisson dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Una scelta, quella di Conte, che conferma la volontà di non cambiare equilibri in un momento delicato della stagione. L’obiettivo è tornare da Parma con un risultato positivo, dando continuità alle prestazioni e rafforzando le certezze di un Napoli che vuole restare competitivo fino alla fine.