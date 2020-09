Partecipazioni matrimonio: dettagli indispensabili per organizzare un matrimonio perfetto

Se sei alle prese con l’organizzazione delle tue nozze, sai perfettamente che ogni dettaglio è importante. Anche il più piccolo dettaglio infatti contribuisce alla corretta riuscita del tuo matrimonio ed è fondamentale che tutti i dettagli che scendono in campo siano in linea tra di loro, che vi sia un fil rouge che li armonizza alla perfezione.

Anche le partecipazioni di matrimonio sono un dettaglio da non trascurare. Dopotutto si tratta del primo dettaglio che gli invitati alle tue nozze hanno la possibilità di vedere, che deve proprio per questo motivo rispecchiare il mood che vuoi dare al tuo matrimonio, il suo stile.

L’eleganza prima di tutto

Tutti i matrimoni, anche quelli in assoluto più semplici, sono eleganti. L’eleganza è fondamentale infatti per rendere il tuo grande giorno speciale, capace di restare nella mente dei tuoi invitati per sempre. Come rendere le partecipazioni di matrimonio eleganti ? Il segreto è evitare gli eccessi.

I colori quindi non devono mai essere troppo vivaci, squillanti, rumorosi, ma anzi piuttosto soft e raffinati. Se nelle tue nozze sono presenti dei colori proprio di questa tipologia e avevi il desiderio di inserirli nella partecipazioni, puoi farlo purché non sia il colore predominante. Puoi inserirli in piccoli elementi, magari in un nastrino o in qualche dettaglio del disegno, così che siano presenti ma non eccessivi, così che siano discreti e proprio per questo motivo capaci comunque di garantire eleganza.

Non solo, la carta scelta per le partecipazioni deve essere di altissima qualità per poter parlare di un prodotto elegante e raffinato. Le scritte inoltre devono essere preferibilmente in corsivo e realizzate con un font ricco di fascino.

Non solo eleganza, anche l’originalità è importante

Partecipazioni matrimonio, come abbiamo appena avuto modo di vedere l’eleganza è un elemento di fondamentale importanza che deve necessariamente scendere in campo. Non deve però essere l’unico elemento, anche l’originalità è altrettanto importante. Non realizzare partecipazioni banali, obsolete, che sono state già viste e riviste un milione di volte. Non possono di certo rendere giustizia alla bellezza delle tue nozze, ma soprattutto non riescono a stupire tutti coloro che hai invitato. Non è forse proprio questo che vuoi, che aprendo la partecipazione i tuoi invitati si sentano sopraffatti dallo stupore, curiosi sino all’inverosimile? Allora devono essere originali quanto più possibile.

Prova allora a scegliere partecipazioni che si aprono a finestra, anziché quelle classiche, oppure partecipazioni che si sviluppano in lunghezza e che proprio per questo motivo i tuoi inviati possono utilizzare anche come dei segnalibro. In alternativa puoi creare delle scatoline in cartone. A prima vista sembrano pacchetti regalo in piccole dimensioni. Aprendo le scatole, ecco che si dispiega la partecipazione offrendo tutte le informazioni sulle tue nozze.

Elementi in rilievo, lucchetti, cartoncini con superficie lavorata, disegni dal sapore vintage, intaglia, questi sono molti altri elementi che puoi prendere in considerazione per le tue partecipazioni eleganti e originali.

Dove realizzare partecipazioni matrimonio eleganti e originali

Molte persone credono che per poter dare vita a partecipazioni di questa tipologia, sia necessario fare affidamento su una tipografia fisica. Non è affatto così, oggi sono disponibili anche online delle realtà specializzate che permettono di creare partecipazioni di matrimonio elegantissime e originali in pochi click appena. Si tratta di un’ottima scelta, per tutti coloro che non hanno tempo per andare in giro per negozi, così come per coloro che vogliono risparmiare un po’ di soldi.