Partecipazioni solidali per un matrimonio speciale

Sei alle prese con i preparativi per il tuo matrimonio e non sai quali partecipazioni scegliere per consegnare ai tuoi invitati un qualcosa di carino e al tempo stesso originale? Allora ti consigliamo di dare un’occhiata alla proposta di Save the Children, che ti permette di compiere un gesto davvero nobilee di trovare gli inviti perfetti per il tuo matrimonio! Infatti con le partecipazioni solidali puoi aiutare tantissimi bambini in difficoltà: il ricavato della vendita viene devoluto in beneficenza proprio per sostenere chi ne ha realmente bisogno.

Save the Children non ha bisogno di grandi presentazioni: questa organizzazione internazionale è impegnata ormai da oltre 100 anniin progetti umanitari che hanno l’obiettivo di garantire un futuro migliore ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Sul suo sito oggi puoi ordinare delle partecipazioni solidali davvero bellissime, con una varietà di stili e di modelli decisamente ampia.

Partecipazioni solidali: un gesto concreto per i bambini meno fortunati

Acquistando le partecipazioni solidali di Save the Children puoi dunque compiere un gesto veramente nobile, senza per questo spendere più di quanto spenderesti scegliendo degli inviti tradizionali. Non è certo un caso se al giorno d’oggi sempre più persone optano per questa alternativa, consapevoli di quanto faccia la differenza. D’altronde, le partecipazioni dovresti comunque acquistarle perché per organizzare un matrimonio di tutto rispetto non puoi dimenticare di consegnare gli inviti a parenti ed amici! E quindi condividere la tua gioia sostenendo i bambini meno fortunati può rappresentare un modo speciale per festeggiare il tuo giorno più bello.

Come scegliere le partecipazioni di matrimonio solidali

Le partecipazioni solidali proposte da Save the Children sono davvero moltissime: c’è l’imbarazzo della scelta e potresti addirittura incontrare qualche difficoltà nel trovare quelle perfette per il tuo grande giorno. Ecco allora alcuni consigli che sicuramente ti torneranno utili.

Considera il tema del tuo matrimonio

Al giorno d’oggi va di moda organizzare un matrimonio a tema. Se anche tu hai scelto questa strada, ti conviene valutare bene quali partecipazioni acquistare, optando per degli inviti che stilisticamente riprendano il tema delle tue nozze. Da quelle classiche a quelle chic, da quelle vintage a quelle creative, le partecipazioni solidali di Save the Children sono davvero moltissime dunque non dovresti incontrare alcuna difficoltà nel trovarne di adatte.

Partecipazioni da personalizzare

I cartoncini che compongono le partecipazioni sono completamente personalizzabili; il 1° è dedicato alla cerimonia, il 2° al ricevimento e il 3° alla lista nozze. E’ possibile compilare da un minimo di 1 cartoncino a un massimo di 3 cartoncini.

Inserisci le informazioni sul tuo evento e in pochi click potrai vedere l’anteprima e procedere con l’ordine senza scambi di mail o lunghe telefonate. Una volta terminata la personalizzazione ed effettuata la donazione, l’ordine sarà lavorato in pochi giorni e poi affidato al corriere che te lo consegnerà direttamente a casa.

Asseconda i gusti della coppia

Anche quando si devono scegliere le partecipazioni, conviene sempre confrontarsi con il partner per capire quale sia lo stile migliore. Ognuno ha i propri gusti ed è importante che entrambi siate convinti della vostra scelta.