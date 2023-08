Partey continua ad interessare alla Juventus

La Juventus non sembra riuscirà a completare l’arrivo di Franck Kessié, obiettivo di Cristiano Giuntoli per il centrocampo bianconero. Ora i bianconeri hanno cambiato le loro priorità per rinforzare il centrocampo, puntando su Thomas Partey dell’Arsenal

Dopo l’ultima battuta d’arresto istituzionale, la Juventus vuole riprendersi per il futuro. La Vecchia Signora ha accettato la sanzione dell’UEFA, che ha vietato alla Juventus di partecipare alla prossima edizione della Conference League, lasciando il posto alla Fiorentina, finalista dell’ultima edizione vinta dal West Ham.

In questo senso, i bianconeri hanno già investito circa 80 milioni di euro nella finestra di trasferimenti estiva. Le opzioni di acquisto di Moise Kean e Manuel Locatelli sono state un ostacolo per i bianconeri, che sono alla ricerca di ulteriori rinforzi a centrocampo. Tuttavia, Franck Kessié, l’obiettivo principale per il centrocampista, è a un passo dall’Al Ahli dell’Arabia Saudita, che pagherebbe i 15 milioni di euro che il Barcellona chiede per l’ivoriano.

Thomas Partey è l’alternativa

Così, come sottolinea Di Marzio, la Juventus è costretta a cercare un’alternativa per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo la partenza, con opzione di acquisto, di Arthur verso la Fiorentina, i torinesi hanno puntato l’attenzione su Thomas Partey, in uscita dall’Arsenal dopo l’ingaggio di Declan Rice da parte dei Gunners.

Ma per poter arrivare alla stella del Ghana, la Juventus dovrà muoversi per altre partenze. In questo senso, il giocatore che potrebbe sbloccare il mercato dei piemontesi è Weston McKennie. Dopo essere passato in prestito al Leeds, la partenza del centrocampista americano permetterà alla Juve di muoversi per Partey, libero nel 2025.