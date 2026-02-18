Pasqua 2026: ecco quando inizieranno le vacanze

Con l’arrivo della primavera, tante famiglie iniziano a guardare il calendario per organizzare le vacanze. Nel 2026 la Pasqua si celebrerà il 5 aprile, mentre Pasquetta cadrà il 6 aprile. Come ogni anno, la data cambia, perché dipende dal calendario liturgico

Ecco come verrà gestito il percorso scolastico

Per quanto riguarda la scuola, nella maggior parte delle regioni italiane le vacanze pasquali andranno dal 2 al 7 aprile. Questo significa quasi una settimana di pausa per studenti e insegnanti. In alcune zone, come il Trentino, lo stop alle lezioni potrebbe durare un giorno in più. Le date precise, comunque, variano in base ai calendari scolastici regionali.

La pausa arriva in un momento importante dell’anno. Dopo Pasqua inizia infatti l’ultima parte del percorso scolastico, con verifiche, interrogazioni e, per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, la preparazione agli esami di Stato. Per questo motivo questi giorni di pausa sono utili per recuperare energie prima dello sprint finale.

I prossimi giorni di vacanza

Molte famiglie approfitteranno del periodo per organizzare una breve vacanza o una gita fuori porta. Se il meteo è favorevole, è anche l’occasione giusta per trascorrere più tempo all’aria aperta e godersi le prime giornate miti.

Il 2026 offrirà inoltre altre opportunità di pausa. Il 1° maggio cadrà di venerdì, permettendo un fine settimana più lungo, mentre il 2 giugno, Festa della Repubblica, potrà regalare un altro possibile ponte per chi riesce a organizzarsi con il lavoro. La primavera si conferma così un periodo ricco di occasioni per staccare dalla routine quotidiana.