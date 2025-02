Pasquale Mazzocchi pupillo di Conte: è arrivato a Napoli per soli 3 milioni di euro (grazie a Mazzarri)

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è riuscito a far ritornare entusiasmo in un ambiente scosso dalla stagione precedente dove la squadra si è classificata decima in campionato ed ha cambiato ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e Calzona.

Il mister partenopeo è riuscito a far uscire il meglio in ciascun calciatore, anche da chi viene poco utilizzato. Un classico esempio è quello di Pasquale Mazzocchi e Giovanni Simeone, i quali entrano in campo con una grande grinta nonostante i pochi minuti che gli vengono riservati in questa stagione.

PASQUALE MAZZOCCHI INCARNA LA VOGLIA DEL NAPOLI DI RIPRENDERSI DALLE MACERIE DELLA PASSATA STAGIONE: E’ DIVENTATO UN PUPILLO DEL MISTER

Nonostante i pochi minuti in campionato, Pasquale Mazzocchi è subito entrato nel cuore del mister. Le voci di mercato, durante l’estate, non hanno scalfito l’azzurro, il quale, con impegno e costanza, è riuscito ad ottenere il rispetto dell’allenatore che spesso lo fa giocare sia al posto di Politano sia sulla corsia sinistra.

Pasquale Mazzocchi è arrivato in azzurro la scorsa stagione dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro. Promotore dell’acquisto Walter Mazzarri, il quale aveva individuato il calciatore anche per potenziare una probabile difesa a tre nel suo schema di gioco.