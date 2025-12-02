Passaporto, nuova modalità di pagamento: cosa è cambiato dall’1 dicembre

Da ieri, 1 dicembre 2025, è stata introdotta un’importante novità che riguarda il passaporto. Nel dettaglio, a cambiare è sia la modalità di pagamento che la quota da versare.

NOVITÀ – Come già anticipato, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono state introdotte dei cambiamenti che riguardano il passaporto ordinario. Il pagamento non verrà più effettuato attraverso il bollettino postale, ma in digitale tramite la Piattaforma Incassi gestita da Poste Italiane e integrata con PagoPA.

Anche l’importo del contributo da versare per il rilascio del passaporto subirà un cambiamento. Si dovrà versare 42,70 euro (precedentemente erano 42,50 euro). Non sono previsti costi aggiuntivi, ad eccezione per la scelta della consegna a domicilio che prevede un costo aggiuntivo di 9,53 euro, da versare in contrassegno al personale di Poste Italiane.

Per richiedere il passaporto è necessario fornire nome, cognome del richiedente e codice fiscale, anche in caso di minore. Il pagamento deve essere effettuato dopo aver presentato la richiesta, così come previsto dalle nuove linee guida.

La richiesta del passaporto va presentata agli uffici Passaporto del luogo di residenza, domicilio o dimora, all’estero presso ambasciate e consolati italiani.