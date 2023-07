Microsoft Office è una suite versatile e potente di applicazioni per ufficio che supporta milioni di utenti in tutto il mondo nel loro lavoro quotidiano. Questa raccolta di software offre agli utenti numerose opportunità per aumentare la produttività e lavorare in modo più efficiente. Sebbene i programmi siano stati originariamente sviluppati per Windows, ora esiste anche una variante per i sistemi operativi Apple.

Poiché le combinazioni di tasti e le interfacce possono cambiare facilmente, i consigli per lavorare in modo ottimale differiscono leggermente da quelli per gli utenti di Windows. Ecco i migliori consigli per lavorare in modo efficiente con Microsoft Office per Mac.

Note importanti per Microsoft Office su Mac

Gli utenti che passano da un PC Windows a un Mac possono avere difficoltà ad adattarsi alla nuova tastiera e alle nuove interfacce. Chi acquistare Microsoft Office per Mac deve quindi cercare istruzioni adatte al nuovo hardware e al proprio sistema operativo. Ecco alcuni consigli importanti per l’utilizzo di Microsoft Office su Mac e le caratteristiche speciali dei prodotti Apple che facilitano l’uso del software.

1. Familiarità con l’interfaccia utente

La prima chiave per lavorare in modo efficiente con Microsoft Office su Mac è la familiarità con l’interfaccia utente. Sebbene alcuni elementi siano simili a quelli della versione Windows, è importante conoscerne le differenze.

Assicuratevi di conoscere la posizione delle principali barre degli strumenti e delle opzioni di menu per accedere rapidamente alle funzioni necessarie.

Esempi:

Le icone di controllo della finestra si trovano nell’angolo superiore sinistro della finestra e comprendono Chiudi (X rossa), Riduci a icona (meno giallo) e Massimizza/Riduci (più verde).

Le barre degli strumenti e le nastro (schede) del Mac sono più minimaliste rispetto a quelle di Windows. Le icone possono essere più grandi e il numero di schede può essere inferiore. Se siete già utenti di Windows e vi mancano le schede, potreste doverle aggiungere manualmente nelle Preferenze.

2. Ottimizzazione delle scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera possono velocizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. In Microsoft Office per Mac, le scorciatoie da tastiera possono differire leggermente da quelle della versione per Windows. Prendetevi un po’ di tempo per scoprire le scorciatoie da tastiera per Word, Excel e PowerPoint su Mac e adattarle alle vostre preferenze personali.

Wichtige Tasten für Tastenkombinationen, die sich von Windows unterscheiden, sind auf dem Mac die Command-Taste (⌘), die Option-Taste (⌥) und die Control-Taste (⌃).

Esempi:

Scorciatoie da tastiera generali

Copia: Comando+C

Comando+C Taglia: Comando+X

Comando+X Incolla: Comando+V

Comando+V Salva: Comando+S

Comando+S Annulla: Comando+Z

Comando+Z Ripeti: Comando+Maiusc+Z (o Comando+Y)

Comando+Maiusc+Z (o Comando+Y) Seleziona tutto: Comando+A

Scorciatoie da tastiera per Word su Mac

Grassetto: Comando+B

Comando+B Corsivo: Comando+I

Comando+I Sottolineato: Comando+U

Comando+U Trova: Comando+F

Comando+F Trova e Sostituisci: Comando+H

Comando+H Nuovo paragrafo: Maiusc+Invio

Maiusc+Invio Nuova pagina: Comando+Invio

Scorciatoie da tastiera per Excel su Mac

Nuova riga in una cella: Controllo+Opzione+Invio

Controllo+Opzione+Invio Nuova colonna in una cella: Controllo+Maiusc+Invio

Controllo+Maiusc+Invio Somma automatica: Comando+Maiusc+T

Comando+Maiusc+T Nascondi righe o colonne: Comando+Maiusc+0 (Zero)

● Scorciatoie da tastiera per PowerPoint su Mac

Nuova diapositiva: Comando+Maiusc+N

Comando+Maiusc+N Transizione tra le diapositive: Comando+Maiusc+T

Comando+Maiusc+T Aggiungi una nuova nota: Comando+Opzione+T

Comando+Opzione+T Avvia la presentazione: Maiusc+F5

Maiusc+F5 Avvia la modalità di presentazione: Comando+Invio

3. Integrazione del cloud per un lavoro senza interruzioni

La connessione di Microsoft Office con i servizi cloud di Apple offre molti vantaggi:

Utilizzando servizi come OneDrive o SharePoint, i documenti vengono sincronizzati automaticamente tra i dispositivi e vi si può accedere da qualsiasi luogo.

Inoltre, la collaborazione in tempo reale con i colleghi diventa molto più semplice, consentendo una maggiore produttività e un flusso di lavoro più fluido.

4. Utilizzo delle funzioni pratiche

Microsoft Office per Mac offre diverse funzioni pratiche che possono facilitare il vostro lavoro:

Grazie alla ricerca Spotlight, è possibile accedere rapidamente ai file necessari senza dover navigare in profondità nelle cartelle.

Inoltre, la funzione Anteprima consente di visualizzare in anteprima i documenti e i file multimediali prima di aprirli, risparmiando tempo prezioso.

5. Multitasking e Split View

Grazie alla funzione Split View del Mac, è possibile lavorare su più documenti e applicazioni contemporaneamente:

In questo modo è possibile aumentare la produttività avendo sempre a portata di mano tutto ciò che serve senza dover passare da una finestra all’altra.

Conclusione

Per lavorare in modo ottimale con Microsoft Office per i prodotti Apple è necessario un certo adattamento per gli utenti che passano da Windows a Mac. La familiarità con l’interfaccia utente e la conoscenza delle scorciatoie da tastiera specifiche sono fondamentali per ottenere la massima produttività dalla suite software. Le differenze tra le scorciatoie da tastiera, le icone di controllo delle finestre e le barre degli strumenti tra Mac e Windows possono essere difficili all’inizio, ma con un po’ di pratica e di adattamento, gli utenti saranno rapidamente in grado di lavorare in modo efficiente con Microsoft Office su Mac.

Inoltre, l’integrazione di servizi cloud come OneDrive o SharePoint e l’utilizzo di pratiche funzioni come la ricerca Spotlight e la funzione di anteprima possono migliorare ulteriormente i flussi di lavoro. La funzione Split View del Mac consente inoltre un multitasking efficiente, facilitando il lavoro su più documenti e applicazioni contemporaneamente.

Con questi suggerimenti e trucchi, gli utenti italiani possono sfruttare al meglio Microsoft Office su Mac e aumentare la loro produttività per lavorare in modo più efficiente ed efficace.