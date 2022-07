Passione bikini, Chiara ferragni e Ilary Blasi con lo stesso costume: prezzo e marca

È tempo di vacanze anche per i volti noti dello spettacolo e dei social. Chiara Ferragni e Ilary Blasi, oltre la popolarità, probabilmente non hanno nulla in comune. Eppure, le due donne sono state messe a confronto nelle scorse ore per aver indossato lo stesso bikini. Vediamo di cosa si tratta.

Stesso bikini: Chiara e Ilary icone della moda

Per l’estate 2022, l’influencer e la conduttrice hanno scelto lo stesso bikini e che è andato a ruba grazie alla loro influenza. Il costume da bagno è targato Calzedonia, quindi è accessibile a tutti e si tratta del modello Dubai. Il reggiseno è a triangolo, scorrevole, senza ferretti, tessuto in microfibra e con dei brillantini che non passano di certo inosservati. Il prezzo? 59 euro.

Lo slip invece è una brasiliana con laccetti regolabili sui fianchi ovviamente anch’esso tempestato di brillantini. Il presso? 40 euro. Questo bikini è andato a ruba sul sito di Calzedonia poiché regala fascino ed eleganza a chi lo indossa.

Ilary ha deciso di abbinarlo con una bandana Chanel per il suo viaggio in Tanzania, per dare un tocco di selvaggio e avventura. Più classica Chiara Ferragni, la quale ha preferito un piccolo chignon e occhiali da sole scuri. Non è tutto perché lo stesso modello è stato indossato qualche tempo fa anche da Elisabetta Canalis.

Il bikini Dubai è disponibile in tutti gli store Calzedonia e anche online.