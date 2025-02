Pastorello sul futuro di Meret, De Vrij e Acerbi: rinnovi vicini o addio?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Sportiva, l’agente e intermediario Federico Pastorello ha fatto il punto sulle trattative per il futuro di alcuni giocatori di spicco della Serie A, attualmente in scadenza di contratto.

Il rinnovo di Meret

Uno dei temi principali riguarda Alex Meret e il suo possibile rinnovo con il Napoli. Secondo Pastorello, il portiere ha espresso chiaramente la volontà di proseguire la sua avventura in azzurro, ma la trattativa deve ancora essere formalizzata. Tuttavia, le parti sarebbero vicine a un accordo e il procuratore si dice ottimista sulla conclusione positiva del negoziato. Nel frattempo, Meret resta concentrato sul campo, mentre gli agenti lavorano dietro le quinte per definire i dettagli.

Situazione diversa, invece, per Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. L’Inter ha la possibilità di estendere unilateralmente i loro contratti entro una determinata scadenza, motivo per cui al momento non si è ancora aperta una trattativa vera e propria. La decisione spetta alla società nerazzurra, che dovrà stabilire se esercitare l’opzione di rinnovo o lasciarli liberi di trovare una nuova squadra.

Nonostante l’incertezza sul loro futuro, entrambi i difensori affrontano la situazione con serenità. Acerbi, dopo alcuni problemi fisici, è tornato a disposizione e pronto a dare il proprio contributo, mentre De Vrij sta attraversando un ottimo momento di forma.

Infine, Pastorello ha sottolineato come l’Inter rappresenti un club di altissimo livello e una destinazione ambita da moltissimi calciatori. Se la società decidesse di confermarli, sia De Vrij che Acerbi sarebbero felici di restare a Milano, ma per il momento la priorità rimane il campo, in attesa di sviluppi concreti sulle loro posizioni contrattuali.