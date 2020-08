Pato e l’ipotesi Serie A: molti club italiani alla finestra

Sono passati 7 anni da quando Pato ha lasciato l’Italia per proseguire la sua carriera calcistica altrove. Prima Inghilterra, poi Cina, infine il ritorno in patria in Brasile. Qui però l’avventura con il suo San Paolo è destinata a finire a breve: il “papero” è infatti sul punto di rescindere il proprio contratto.

La situazione ovviamente non è passata inosservata. Quello di Pato, nonostante la carriera martoriata dagli infortuni e l’età non più giovanissima, è un nome che continua a suscitare interesse tra club e tifosi. Chi ad esempio ha ancora negli occhi le gesta dell’attaccante brasiliano ai suoi albori nel Milan non può far altro che volerlo nella propria squadra.

Così dalla Serie A si sono mossi i primi interessi con vari club alla finestra per Alexandre Pato. Al momento in pole position sembra esserci il Genoa, ma altre piste più romantiche non possono essere escludere del tutto

Ad esempio, ovviamente, rimane fortissima la suggestione di rivedere Pato in rossonero. Al Milan il brasiliano rincontrerebbe addirittura Ibrahimovic, con cui già aveva giocato parecchi anni fa. Dipendesse da lui, il Papero non ci penserebbe due volte nel ritornare nel suo amato club italiano.

Altra pista suggestiva vede il Napoli scommettere su Pato come terza punta centrale in rosa. Nel reparto offensivo azzurro infatti la cessione di Milik e quella eventuale di Petagna lascerebbero libero uno slot per una scommessa a basso prezzo. In azzurro inoltre il Papero sarebbe pronto ad abbracciare con gioia il tecnico Gennaro Gattuso, suo compagno di squadra ai tempi del Milan.