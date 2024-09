Patrick Dorgu: il giovane talento del Lecce che attira l’attenzione dei grandi club

Patrick Dorgu non è più una rivelazione. L’esterno classe 2004 del Lecce si prepara ad affrontare un’altra stagione da protagonista, con la differenza che ora il suo talento è sotto gli occhi di molti, soprattutto all’estero.

Il giocatore ha catturato l’interesse di diversi club, e Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha già rifiutato diverse offerte, incluse quelle del Napoli, poiché non rispecchiavano il valore del giovane talento. Tra gli interessati si segnala anche il Milan, con Giovanni Manna che continua a monitorare attentamente la situazione.

Valutazioni e caratteristiche tecniche

Il Lecce valuta Dorgu intorno ai 25 milioni di euro, cifra che riflette l’alto potenziale del giocatore e l’attenzione internazionale che ha suscitato. Corvino è pienamente consapevole che una vera e propria asta tra i club potrebbe scatenarsi, dato il crescente interesse per il giovane danese.

Dorgu, che ha anche vestito la maglia della Nazionale danese, ha confermato il suo valore sia in campo internazionale sia in Serie A. Durante il suo esordio con la selezione maggiore della Danimarca ha segnato un gol, dimostrando le sue doti, e ha ulteriormente confermato il suo talento con una splendida rete contro il Parma il 21 settembre scorso.

L’allenatore del Lecce, Gotti, in una precedente intervista ha descritto Dorgu come un calciatore nato spiegando che “sembra fatto per giocare a calcio”. Questa descrizione evidenzia come Dorgu sia destinato a diventare uno dei talenti più ricercati del panorama calcistico europeo.