Patrick Dorgu, talento conteso: anche il Bayer Leverkusen si aggiunge alla corsa

L’esterno danese del Lecce, Patrick Dorgu, continua ad attirare l’interesse di grandi club europei. Oltre a Napoli, Juventus, Milan e le big della Premier League come Tottenham e Chelsea, ora si registra l’inserimento del Bayer Leverkusen tra le pretendenti.

L’interesse del Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Bayer vede in Dorgu un profilo ideale per il presente e il futuro. Il club tedesco, attualmente guidato da Xabi Alonso, guarda già oltre: tra due anni lo spagnolo è destinato a prendere il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid.

Con Alejandro Grimaldo, ex Benfica, che si avvicina ai 30 anni, il Bayer punta su un giovane come Dorgu, capace di inserirsi da subito nei meccanismi di gioco e di rappresentare un punto fermo per il futuro. La duttilità tattica del danese rappresenta un valore aggiunto per Alonso, che vede in questa qualità un elemento chiave per la sua squadra.

Una concorrenza agguerrita

La corsa per assicurarsi il talento del Lecce si preannuncia serrata. In Serie A, Napoli, Milan e Juventus monitorano la situazione, mentre in Premier League club di prestigio come Tottenham e Chelsea restano vigili. L’inserimento del Bayer Leverkusen aggiunge un nuovo attore a una lista già ricca di nomi importanti, aumentando la competizione per uno dei giovani più promettenti del campionato italiano.

Le aspettative del Lecce

In casa Lecce, la dirigenza guidata da Pantaleo Corvino, Saverio Sticchi Damiani e Stefano Trinchera crede di poter realizzare l’ennesima plusvalenza estiva. La valutazione di Dorgu potrebbe infatti raggiungere i 40-50 milioni di euro, una cifra che rifletterebbe il valore del giocatore sul mercato.

Se le previsioni si avvereranno, Patrick Dorgu potrebbe diventare uno dei principali protagonisti della prossima sessione di calciomercato, con il Lecce pronto a sfruttare al meglio l’interesse delle big europee.