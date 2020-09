Patrizia De Blanck, foto del passato: ecco com’era da giovane

La concorrente che sicuramente ha catturato i riflettori della quinta edizione del Grande Fratello Vip è certamente Patrizia De Blanck. Con la sua entrata nella casa più spiata d’Italia, l’attenzione si è spostata proprio sulla Contessa, facendo emergere foto del passato.

CHI È LA DE BLANCK? – Nata dal matrimonio tra una discendente della nobiltà veneziana, Llyos Dario e Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore cubano. Nonostante le nobili radici, Patrizia fin dalla giovinezza è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo.

Sebbene siano in molti a non saperlo, la Contessa ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo come valletta nel programma di Mario Riva, Il Musichiere. Sono stati tanti, però, gli anni che la donna ha passato lontano dai riflettori. È durante i primi anni del 2000 che la De Blanck fa il suo ritorno in televisione, partecipando in vari salotti televisivi. Diviene infatti ospite fissa di Chiambretti.

È con il Grande Fratello Vip che la nobile si sta facendo conoscere al pubblico, mostrandosi sotto una luce del tutto inaspettata. Nonostante il titolo nobiliare, la Contessa ha lasciato senza parole per il suo linguaggio colorito, i suoi modi di fare diretti e per la sua esuberanza. Ha fatto molto discutere, inoltre, lo spogliarello di cui Patrizia, inconsapevolmente, si è resa protagonista davanti le telecamere del GF Vip.

Vista tutta l’attenzione e il clamore creatosi attorno alla figura di Patrizia De Blanck, non sono affatto mancate le figure che la ritraggono all’incirca all’età di 20 anni. Per vedere le foto, clicca qui.