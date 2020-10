Patrizia De Blanck, la figlia Giada: com’è diventata?

Con l’entrata di Patrizia De Blanck nella casa del Grande Fratello Vip, a tornare al centro dell’attenzione è la figlia della Contessa, Giada. Sparita dal mondo dello spettacolo, sono in molti a chiedersi come sia diventata ora la ragazza.

CHI È GIADA? – Classe ’81, Giada De Blanck è nata dal matrimonio della Contessa con Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso quando lei aveva solo 7 anni. Nonostante fosse iscritta all’Università per studiare lingue, Giada si è subito avvicinata ai riflettori.

La “contessina” ha iniziato come modella, sfilando per anche per Renato Balestra. Il successo è arrivato nel 2000 con la partecipazione a Miss Italia, arrivando alle semifinali senza però vincere il concorso. Dopo quest’avventura, nel 2003 la piccola De Blanck approda nel mondo dei reality, anticipando di molto la madre.

Giada ha infatti partecipato a L’Isola dei Famosi, dando prova di non essere affatto una ragazza viziata e snob. Proprio durante il suo percorso sull’isola, si ritrova vittima di una disavventura che la porta a ben 14 punti di sutura alla caviglia. Nonostante l’incidente, la ragazza non si arrende e riesce ad aggiudicarsi il secondo posto.

Dopo il suo percorso nel reality di Rai2, la De Blanck ha spesso partecipato ai vari talk show in veste di ospite. Nel 2013 la figlia di Patrizia prende una drastica decisione: si ritira a vita privata, allontanandosi così dalle telecamere.

COSA FA ORA? – Una volta lontana dai riflettori, Giada ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Attualmente la ragazza lavora come manager nella squadra di pallavolo di Aprilia (in provincia di Latina), la Giò Volley. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, pare che la De Blanck sia attualmente single dal 2009. Come dice la madre,

la 39enne “Aspetta il principe del mulino bianco“.

