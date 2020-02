Patto tra Allan e De Laurentiis: rinnovo e poi cessione a giugno

Neanche nel match di stasera contro la Sampdoria, Allan ha giocato da titolare e si è solamente accomodato in panchina dopo il suo recente rientro dal viaggio permesso in Brasile per assistere alla nascita del suo terzo figlio. Come abbiamo già più volte riportato il contratto del brasiliano scade a giugno 2021 e dopo i vari screzi avuti con la dirigenza e soprattutto con Edoardo de Laurentiis, è molto probabile che l’ex Udinese a giugno saluti tutti, bisognerà vedere con che modalità.

Pare che negli ultimi giorni ci sia stato un gentleman agreement tra Allan e il Presidente De Laurentiis per siglare un patto che delinea il modus operandi della vicenda: reintegro immediato in squadra, rinnovo fino al 2023 e, in seguito, cessione in estate al migliore offerente in accordo con le sue preferenze.

Con questa metodologia di lavoro sul contratto, da un lato Allan potrebbe guadagnare qualcosina in più e ambire a un contratto migliore con la sua prossima squadra e dall’altro, la dirigenza del Napoli potrà richiedere una cifra più elevata per il cartellino del giocatore senza avere più la debolezza di un contratto in scadenza (a giugno) tra un anno.

Tra i club più interessati a lui, abbiamo già riportato dell’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti, che, l’avrebbe già voluto con sé a gennaio. In passato, anche il PSG provò a inviare un’offerta molto importante ma De Laurentiis rifiutò. Infine, ci sono anche le piste italiane con Antonio Conte e Maurizio Sarri che lo vorrebberro per rinforzari i propri centrocampi. È chiaro, però, che nel patto tra Allan e ADL potrebbe anche esserci la clausola anti Italia, ovvero il patron partenopeo potrebbe aprire alla cessione ma soltanto a un club estero.