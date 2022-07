Pau Torres, il gradimento alla Juventus e quella clausola…

Pau Torres avrebbe dato il suo consenso ad un eventuale trasferimento in bianconero. La Juventus potrebbe cercare di chiudere per lui

Lo spagnolo fu tra i mattatori della Juventus nella notte in cui il Villareal eliminò proprio i bianconeri dall’ultima edizione della Champions League. Negli ultimi anni la Juventus ha continuato ad investire sulle proprie bestie nere, acquistando i giocatori che li hanno eliminati.

Questa tradizione potrebbe continuare anche quest’anno, visto che Pau Torres sembra essere ormai il preferito dalla dirigenza nel caso in cui Matthjis De Ligt dovesse lasciare Torino. Il giocatore olandese piace al Bayern Monaco che avrebbe già fatto un’offerta, ritenuta troppo bassa dai bianconeri. Si sarebbe aperto uno spiraglio per un’eventuale permanenza alla Juventus, con i bianconeri che però sondano il terreno per il difensore del Villareal.

Possibilità di permanenza per De Ligt?

L’olandese starebbe valutando, infatti, la possibilità di rinnovare con i bianconeri. Appare difficile, ma la possibilità – seppur molto più bassa rispetto al trasferimento – c’è. Il calciatore e la società non si sentono da ormai settimane per trattare, con i bianconeri che chiedono 100 milioni di euro per farlo partire.

Intanto la Juventus ha preso informazioni con il Villareal per Pau Torres, su cui pende una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro. Gli spagnoli sembrano intenzionati però a chiedere almeno 50 milioni, con la Juventus che si limiterebbe ad arrivare a massimo 35/40. Il difensore centrale spagnolo avrebbe già dato il proprio pieno consenso a trasferirsi a Torino, con ora soltanto la volontà del Villareal da battere.