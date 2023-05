Pau Torres: Juventus, Premier o… rinnovo?

Diversi club della Premier League e della Serie A stanno valutando la possibilità di acquistare Pau Torres, che ha un contratto fino al 2024. Anche se si tratta di un’opzione complicata, non è escluso che il giocatore finisca per rinnovare il suo impegno con il Villarreal

Il futuro di Pau Torres è ancora in bilico. Sebbene il suo contratto con il Villarreal sia valido fino al giugno 2024, non è affatto chiaro se il giocatore continuerà a vestire la maglia giallonera anche nella prossima stagione. Infatti, ad oggi, l’opzione che sembra più forte è quella di un cambio di scenario durante la finestra di trasferimento estiva.

Secondo Sport, il difensore ha diverse proposte allettanti. Tra queste, quella inviata dall’Aston Villa in cui avrebbe l’opportunità di incontrare nuovamente Unai Emery, allenatore che vuole trasformarlo in uno dei nuovi pilastri del progetto che ha iniziato a costruire a Birmingham. Nelle isole, anche il Tottenham sta seguendo le sue orme.

Premier League, Serie A o rinnovo

Un’altra offerta è quella della Juventus. I bianconeri gli offrono la possibilità di giocare in Serie A e di far parte di un club storico che, pur essendo attualmente ai minimi termini, punta a recuperare credibilità nelle prossime stagioni. Inoltre, in Serie A, la porta del Napoli potrebbe aprirsi anche nel caso in cui Luis Enrique finisse in panchina.

Infine, Torres potrebbe anche prendere in considerazione un rinnovo. Questa terza strada sembra la meno percorribile. E non solo perché il centravanti sta pensando di cambiare aria, ma soprattutto perché la squadra di Plana Baixa è intenzionata a concludere un affare vantaggioso quest’estate. Infatti, il prezzo richiesto potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, ovvero la sua attuale clausola rescissoria.