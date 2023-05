Pau Torres, la richiesta di Allegri per la difesa della Juventus

Il centravanti spagnolo avrebbe la grande opportunità di lasciare il Villarreal quest’estate con la Vecchia Signora

La Juventus sta cercando di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e tra i giocatori su cui ha puntato c’è il centrale del Villarreal Pau Torres: il giovane difensore spagnolo ha disputato un’ottima stagione con il Sottomarino Giallo e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus, che sarebbe disposta a fare un’offerta per il 26enne.

Pau Torres è stato una delle rivelazioni del calcio spagnolo nelle ultime stagioni e un suo eventuale approdo alla Juventus potrebbe rappresentare un grande passo nella sua carriera, visto che il giocatore ha dimostrato di essere un difensore solido e affidabile, caratteristiche che Massimiliano Allegri cercherebbe di aggiungere a una difesa che è stata uno dei grandi grattacapi della Vecchia Signora in questa stagione.

Cercando di tornare in vetta

La Juventus sta costruendo una squadra che possa competere per lo scudetto dopo tre anni senza successi interni, oltre a tornare a essere competitiva in Champions League, con il possibile arrivo di Pau Torres, una mossa che renderebbe il giocatore spagnolo la vendita più costosa nella storia del Villarreal, nonché uno dei grandi colpi di scena dei bianconeri nel mercato dei trasferimenti che si aprirà dal 1° luglio. I bianconeri dovranno rinforzare un organico che avrà bisogno di inserire giocatori freschi, specialmente perché lasceranno in tanti. I giocatori che andranno via a zero sono vari, con i bianconeri che dovranno sostituirli con gente pronta a tutto per poter tornare a vincere.