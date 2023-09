Paulo Dybala come opzione invernale per il Real Madrid?

Alla fine l’argentino è rimasto al fianco di José Mourinho, ma non è riuscito a sfuggire alle voci sul suo futuro

Il Real Madrid non sembra aver bisogno di altri rinforzi offensivi visto l’ottimo inizio di stagione, anche se questa sensazione è rimasta dopo la mancata firma di Kylian Mbappé. Vedremo cosa succederà perché, come sempre, saranno i risultati a dettare l’esito.

D’altra parte, come tutti sappiamo, le informazioni e le voci che circondano il Real Madrid sono sempre tante. E la squadra di Chamartin ha messo nel mirino un nuovo attaccante, come spiegano le voci ricorrenti.

Dybala continua a piacere ai blancos

La voce sembra arrivare da calciomercato.com, con l’arrivo sulla scena di un nuovo possibile desiderio per le Merengues. Paulo Dybala, attaccante 29enne, è nei radar della squadra madrilena, nonostante, come sappiamo, sia una pedina fondamentale della Roma.

Ha segnato 1 gol in 2 partite in questa stagione, ma è stato capace di segnarne 18 la scorsa stagione sotto Jose Mourinho. I giallorossi sanno che è un giocatore fondamentale e stanno cercando di rinnovarlo, ma la sua clausola d’acquisto di 12 milioni di euro lo rende accessibile a diverse squadre. Improbabile che la clausola resti, però, considerando che la Roma sarebbe in trattativa per provare a rinnovare il suo contratto e togliere questa clausola. Probabile si provi a trattare per il rinnovo, con i giallorossi pronti a dare tutto per poter tenere l’ex Juventus e Palermo. Dybala è in crescita continua e potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione per lui e per la Roma.