Paulo Dybala, un obiettivo inaspettato da 20 milioni di euro per il Real?

L’attaccante argentino è già nel mirino delle Merengues, che sono ancora alla ricerca di soluzioni per programmare la prossima stagione

Dopo la frustrazione per l’atteso trasferimento all’Inter, motivo del suo rifiuto di rinnovare il contratto con la Juventus, la scorsa estate Paulo Dybala è passato all’AS Roma. La squadra di José Mourinho ha trovato, quasi inaspettatamente, un leader di qualità che ha fatto la differenza.

Il 29enne ha segnato 13 gol e 7 assist nelle 29 partite disputate finora e si è affermato come giocatore chiave per i giallorossi. Ha un contratto fino al 2025, ma anche una clausola rescissoria di 20 milioni di euro relativamente abbordabile, di cui si è parlato più volte.

Il Real Madrid in scena

Il campione del mondo con l’Albiceleste è ora nell’agenda del Real Madrid. Il Real Madrid è alla ricerca di un centravanti piuttosto che di un playmaker come questo giocatore. Ecco perché l’interesse è così sorprendente. Il Real Madrid gioverebbe di questo acquisto, specialmente per l’addio in estate di Marcos Asensio. Al momento lo spagnolo potrebbe non rinnovare e ritrovarsi a zero verso l’Italia o l’Inghilterra, direzione Premier League.

Tutto potrebbe dipendere dalle partenze della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Ma per questi motivi sembra un obiettivo estremamente complicato per la squadra merengue. Vedremo se nei prossimi mesi ci sarà qualcosa di più. Intanto, Dybala sembra intenzionato a restare nella capitale ancora per un po’. Il giocatore, infatti, vorrebbe prolungare il proprio contratto con la Roma che gradirebbe la rimozione di eventuali nuove clausole rescissorie. Tutto dipenderà dall’offerta giallorossa.