Paura per Elettra Lamborghini, ecco lo sfogo della cantante

Elettra Lamborghini, ereditiera e cantante, ha raccontato su Instagram uno spiacevole episodio capitatole nelle scorse ore. La ragazza ha svelato di essersi particolarmente spaventata per la modalità in cui si è sviluppato il tutto e ha deciso di sfogarsi con i suoi follower, anche per dare una sorta di “lezione” a chi un giorno la incontrerà per strada.

L’EPISODIO CHE HA SPAVENTATO ELETTRA LAMBORGHINI – La cantante ha dichiarato di essere andata a fare una passeggiata per scaricare lo stress a cui è sottoposta in questo periodo, tra lavoro, matrimonio e coronavirus. Da questa settimana, Elettra non avrà più tempo per fare nulla poiché le nozze con Afrojack si celebreranno il 6 settembre e, inoltre, dovrà riprendere il lavoro.

Tuttavia, la passeggiata di relax si è trasformata in un episodio non proprio felice e spensierato a causa di un uomo, probabilmente un fan, il quale le ha chiesto un selfie. Detto così, può sembrare strano poiché è normale che i fan chiedano delle foto, ma la ricca ereditiera ha spiegato che l’uomo si è avvicinato all’improvviso a mezzanotte, lei era sola e si è spaventata.

Per questo motivo, Elettra Lamborghini ha rifiutato di fare la foto con il presunto fan. La ragazza ha inoltre spiegato che a causa del periodo storico che stiamo vivendo, ha molta paura di entrare in contatto con gli sconosciuti, anche se in presenza del suo bodyguard. Lei senza vergogna ammette di avergli detto di no perché poteva essere anche una persona malintenzionata.

Nonostante l’episodio Elettra è impegnatissima con il matrimonio che si celebrerà il 6 settembre. La proposta è arrivata da Afrojack durante le vacanze di natale e ha sorpreso tutti. L’evento è organizzato da Enzo Miccio, uno dei wedding planner più famosi d’Italia.