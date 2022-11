Pavard apre al Milan: Juventus più indietro nelle gerarchie

Benjamin Pavard sembrerebbe aver espresso la propria preferenza per un eventuale trasferimento futuro. Milan preferito alla Juventus, grazie ad un piccolo dettaglio

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello sport, Benjamin Pavard si è espresso a fondo su quello che sarà il suo futuro. Juventus e Milan, oltre ad altre squadre estere, sono sul calciatore francese che a fine stagione potrebbe lasciare Monaco di Baviera.

La sua avventura con i bavaresi del Bayern Monaco sembra arrivata ai titoli di coda, così come quella in Bundesliga. Il francese vuole provare nuove esperienze, in campionati dove non ha mai giocato. In tal senso ha strizzato l’occhio alla Serie A, con una netta preferenza ai rossoneri.

Milan preferito alla Juventus?

La preferenza di Pavard sarebbe quella del rossonero. O, almeno, è quello che filtra dall’intervista. Il giocatore francese ha infatti detto: “Vincere non è mai facile ma la Serie A è molto interessante perché è molto aperta, come mi raccontano gli amici Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Basta vedere il duello continuo tra Napoli e Milan. E con l’Inter che non è stata facile da affrontare in Champions, e di cui me ne parlava a suo tempo anche Perisic. La Juventus di oggi è in ricostruzione, tornerà presto ai suoi livelli”.

Nel mezzo dell’intervista ha tuonato: “Vorrei giocare con Giroud”. Parole che potrebbero dunque aprire ad un arrivo in rossonero, con la Juventus che a quel punto finirebbe beffata dai rivali di sempre. Il calciatore, però, sembra non aver dato ancora una preferenza totalmente netta e ci sarà tempo per eventualmente trattare.