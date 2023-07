Pavard sempre più lontano dal Bayern, ma l’Inter…

Benjamin Pavard è stato il tormentone invernale dell’Inter. Il calciatore francese è stanco del suo ruolo di seconda linea al Bayern, è per questo motivo ha espresso più volte di lasciare la Baviera. I nerazzurri ci hanno provato e insistito per il mese di gennaio, vista anche la futura partenza di Skriniar, ma alla fine le trattative si sono pian piano spente.

Il 12 novembre 2022 aveva annunciato di volersi separare con bavaresi per trasferirsi in un altro campionato, facendo scoppiare un vero e proprio caso in casa dei tedeschi.

Poi il cambio idea. Sembrava che alla fine, l’ex francese avesse deciso di rimanere e riprovare a giocarsi le sue chances, vista anche la partenza di Lucas Hernanedez. Secondo quanto ha riferito ultimamente Sky Deutschland, Pavard non rinnoverà il contratto (avendo come data di scadenza giugno 2024) con il Bayern Monaco ed è pronto a lasciare il club bavarese già questa estate.

Sempre Sky DE afferma che al momento, per il difensore transalpino e campione del Mondo nel 2018, siano interessate Manchester United, City e la Juventus. I nerazzurri non si sarebbero più fatti sentire e puntano ad una soluzione low-cost per la difesa (tipo Toloi): ad oggi il club milanese è fuori dai giochi.

Nonostante ciò, nessuna dei tre club sopracitati ha fatto ancora un’offerta concreta: al City è stato rifiutato uno scambio con Kyle Walker, i Red Devils non hanno presentato ancora una reale offerta alla dirigenza bavarese, mentre i bianconeri aspettano qualche cessione per potersi muovere. Se la situazione dovesse rimanere così statica, Marotta potrebbe provarci verso la fine del mercato, dove il Bayern per liberarsene, potrebbero venire incontro alle richieste e alle esigenze dell’Inter.