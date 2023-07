Pavard sul mercato, la Juventus butta un occhio

Pavard è diventato uno dei gioielli più ambiti della finestra di trasferimento estiva grazie alla sua versatilità e qualità sia in difesa che sulla fascia destra

La lotta per Benjamin Pavard si fa sempre più calda. Il talentuoso difensore francese ha deciso di lasciare il Bayern Monaco quest’estate e più di qualche top club europeo è a caccia del suo ingaggio. Secondo Sky Sports Germania, tre giganti del calcio mondiale sono in testa alla corsa per la sua firma: Manchester City, Manchester United e Juventus.

Pavard è diventato uno dei gioielli più ambiti della finestra di trasferimento estiva, grazie alla sua versatilità e qualità sia in difesa che sulla fascia destra. Il giocatore ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi, non avendo intenzione di rinnovare il suo attuale contratto con il Bayern Monaco, che scade nel 2024.Alla luce di questa situazione, il Bayern ha messo il giocatore sul mercato e attende con ansia le offerte per lui. I club interessati si preparano a presentare le loro offerte per convincere i bavaresi che Benjamin Pavard è il rinforzo perfetto per la loro difesa.

Tre club, una sola firma

Il Manchester City di Pep Guardiola e il Manchester United, alla ricerca di un rinforzo per la prossima stagione, sono due delle squadre che da tempo tengono d’occhio il difensore francese. Tuttavia, l’interesse dei Citizens è cresciuto nelle ultime settimane, soprattutto a causa della possibile partenza di Kyle Walker verso il Bayern Monaco.

Anche la Juventus si è inserita nella corsa ai servizi di Pavard. La squadra italiana sta cercando di rafforzare la difesa e vede nel versatile francese un giocatore chiave per realizzare le proprie ambizioni in patria e all’estero. Sebbene si sia ipotizzato che Pavard e Walker possano far parte dello stesso affare, Sky Sports Germania riferisce che questa ipotesi è stata esclusa. Il Bayern Monaco spera di ricevere un’offerta forte, all’altezza del talento e del potenziale del giocatore.