Pavia, si ritrova sposata dopo un viaggio all’estero: “Credevo fosse una festa di paese”

Credeva di aver partecipato a una festa locale e invece era una cerimonia matrimoniale e lei era la sposa. Una volta rientrata da un viaggio in Senegal, infatti, si è ritrovata legalmente sposata con uomo senegalese.

Questa la bizzarra vicenda che ha visto come protagonista una donna italiana di 65 anni di Magherno, che è riuscita a ottenere l’annullamento del matrimonio solo 3 anni dopo, dopo essersi rivolta al trubunale. La donna ha raccontato che il 7 febbraio del 2020, data in cui risulta celebrato il matrimonio, aveva preso parte a una cerimonia in una moschea locale, seguita da una festa con cibo, musica e balli. La donna credeva che si trattasse di una celebrazione folkloristica senza valore legale, ma ha scoperto solo al suo ritorno in Italia che il matrimonio era stato trascritto nel registro di stato civile del suo comune.

Tribunale di Pavia annulla il matrimonio: non era capace di intendere e volere, credeva fosse una festa

Il Tribunale di Pavia ha annullato il matrimonio tre anni dopo, dichiarando che la donna era incapace di capire quello che stava facendo al momento della celebrazione. La 65enne ha dimostrato che le sue condizioni psicofisiche erano tali da non consentirle di rendersi conto della situazione.

Un consulente nominato dal giudice ha confermato che la donna soffriva di un disturbo di personalità aggravato dallo stress della sua permanenza in Senegal durante il lockdown. Come se non bastasse, dopo la cerimonia per la 65enne è iniziato un vero e proprio calvario. A causa della pandemia di Covid, non ha potuto fare ritorno a casa e ha dovuto vivere per 4 mesi in una baracca isolata senza nè luce nè acqua prima di poter far rientro nella sua abitazione a Magherno

La donna ha spiegato di aver accettato la proposta di sposarsi solo perché credeva che fosse una cerimonia priva di valore legale. L’uomo, di 42 anni, ha invece sostenuto che la donna era consapevole al momento del matrimonio. Tuttavia, i giudici hanno creduto alla versione della 65enne e hanno accolto la sua richiesta di cancellare il matrimonio.