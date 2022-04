Pazzo PSG: Nel mirino un calciatore della Salernitana

Il Paris Saint-Germain con il suo direttore sportivo, Leonardo, starebbe monitorando un calciatore della squadra campana della Salernitana. Il giocatore in questione è Ederson Jose dos Santos Lourenço, conosciuto come Ederson, acquistato nella campagna invernale di Gennaio, diventando una delle tante scommesse di Walter Sabatini. Ederson è stato acquistato per 6 milioni di euro dalla squadra brasiliana del Corinthians.

Ederson è un centrocampista Brasiliano, classe ’99, che ha collezionato fino ad ora in Serie A 7 presenze (5 da titolare, 2 da subentrante). Nell’ultima partita di campionato giocata, quella tra Salernitana e Torino, il centrocampista carioca aveva mostrato al pubblico grandi doti fisiche e tecniche pur facendo parte di un processo di adattamento al campionato italiano.

Le prestazioni offerte hanno attirato diversi club, tra cui il PSG che sembra fare sul serio. I parigini starebbero preparando un’offerta da 26 milioni di euro, un’entrata importante per il club campano che avrebbe una plusvalenza di 20 milioni di euro.

Attualmente la Salernitana si trova all’ultimo posto in Serie A, e quindi, nel caso in cui retrocedesse in Serie B, oltre al paracadute previsto dalla lega di 10 milioni, avrebbe l’occasione di portare in cassa 26 milioni per la cessione di questo talento. Un’occasione che probabilmente il DS Sabatini e il patron Iervolino non si lasceranno scappare.

Sabatini aveva detto ai microfoni nel momento dell’arrivo del centrocampista a Salerno: “Ho agganciato questo Ederson di 22 anni che prestò andrà a fare la mezzala in un grande club”. E si, il DS Granata ci aveva visto lungo e probabilmente ora il Brasiliano sta vivendo un vero sogno; partire dal Brasile, fare tappa in Italia e poi volare a Parigi per giocare con giocatori del calibro di Messi e Neymar Jr, suo connazionale.