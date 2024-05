Pechino Express: al centro delle polemiche sul web dopo la finale

Come accaduto negli anni precedenti, anche questa finale di Pechino Express ha scatenato non poche polemiche. Sul web, infatti, il pubblico ha avuto da ridire sulle sorti delle tre coppie arrivate in finale e sulla coppia vincitrice.

CAOS SUL WEB – Ieri sera è andata in onda la finale dell’ultima puntata di Pechino Express, quest’anno condotto da Costantino Della Gherardesca insieme a Fru dei The Jackal. A contendersi la coppa sono state tre coppie: I Pasticcieri, Italia-Argentina e Le Amiche.

Ad essere eliminate per prima sono state Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, classificandosi così al terzo posto. Questa eliminazione non è affatto piaciuta ad una fetta del pubblico, tanto da far scatenare il caos sui social. In molti, infatti, hanno nominato le due donne come la coppia morale di quest’ultima edizione.

Alla fine, tra Italia-Argentina e I Pasticcieri, ad alzare la coppa è stata quest’ultima coppia. Ovviamente la vittori di Damiano e Massimiliano Carrara ha generato non poche polemiche, visto anche i precedenti dei due fratelli nel corso delle puntate. In particolar modo, la coppia è stata aspramente criticata per le eliminazioni dei Caressa e dei Fratm.

Consapevole delle polemiche che sarebbero nate con questa vittoria, Costantino ha così dichiarato: “siete arrivati quasi sempre primi, avete preso decisioni difficili che hanno generato polemiche. Ma con un obiettivo molto chiaro: andare avanti. Ci avete messo l’anima più che la strategia e mi piace pensare che siate riusciti a godervi anche ogni momento del presente“.