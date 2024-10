Pecoraro, ex Procuratore della FIGC: “Marek Hamsik andò sotto la Curva per chiedere il permesso”

Lo scandalo che sta colpendo il mondo del calcio riguardo gli Ultras ed in particolare Inter e Milan continua a svelare retroscena interessanti. L’ex Procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CrC in cui ha svelato anche un retroscena di qualche anno fa che ha coinvolto l’ex capitano della SSC Napoli: Marek Hamsik.

“[…] La finale di Coppa Italia vinta dagli azzurri nel 2014 avevamo già deciso di continuare con il consenso di De Laurentiis e di Della Valle, nonostante gli avvenimenti che ci sono stati tra cui l’episodio che coinvolse Marek Hamsik nel quale andò sotto la curva per chiedere il permesso al capo ultras di giocare la partita”.

“Fu un grave errore quel gesto. Quando il capo della Digos mi riferii che il capitano del Napoli era lì mi arrabbiai e chiesi: Chi ce lo ha mandato? L’autorità giudiziaria non ha mai valutato il fatto. Non lo so e non posso dare la colpa a nessuno. Sicuramente non siamo stati né io, né De Laurentiis e né Della Valle”.

SCANDALO ULTRAS PER INTER E MILAN E IL CASO MAREK HAMSIK AI TEMPI DELLA FINALE DI COPPA ITALIA TRA NAPOLI E FIORENTINA

Pecoraro ha poi dichiarato in merito alle possibili sanzioni per i club di Serie A: “Sanzioni Milan e Inter? Dobbiamo distinguere i casi. Se sono coinvolti personaggi appartenenti alla società, allora si potrebbe procedere con delle penalizzazioni o con delle sanzioni disciplinari dal punto di vista sportivo. Invece, se dovesse essere un caso simile a quello che ha coinvolto la Juventus all’epoca, si ricorre a sanzioni di carattere pecuniario”.