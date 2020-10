Pecoraro: “File su Inter – Juve sparito. Orsato premiato dopo l’errore, ma di che parliamo?”

28 aprile 2018. Allo stadio San Siro di Milano va in scena il big match tra Inter e Juventus. Minuto 57. L’Inter, in 10 uomini da 40 minuti, tiene bene il campo ed il risultato si ancora sull’1-1. Pjanic, già ammonito, compie un brutto fallo sul centrocampista nerazzurro Rafinha. Per Orsato il fallo del bosniaco, quasi da rosso diretto, non merita neanche l’ammonizione.

Una decisione sorprendente ed un errore gravissimo che permetterà alla Juventus di vincere la partita nel finale e di avvicinarsi in maniera determinante allo scudetto, che poi si aggiudicherà definitivamente qualche giornata più tardi ai danni del Napoli.

Il caso, ormai datato, è tornato in auge in quest’ultimo periodo con il servizio girato da Le Iene in cui prende parte l’ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro. Quest’ultimo ha infatti rilasciato ai microfoni della trasmissione Mediaset scottanti dichiarazioni. Eccone una parte.

“Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito e riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato. La Lega disse che non l’avevano, che non c’era l’audio. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quello.”

“Se ad un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato anche a fare la finale di Coppa dei Campioni, qualcuno si deve pure chiedere ‘ma dopo quell’errore che ha fatto’, gravissimo, a mio parere, che ha condizionato penso un campionato, a questo punto è premiato pure. Di che parliamo?“