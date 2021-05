Pedro Almeida: “Il PSG ha offerto a Ronaldo un contratto di un anno a 30 milioni”

Importante indiscrezione di mercato rivelata stamani dal giornalista portoghese Pedro Almeida, che tramite il proprio account Twitter, ha annunciato l’offerta del Paris Saint-Germain a Cristiano Ronaldo:

“PSG offer 30M€ to Cristiano Ronaldo, just for one season. Contacts going on even Cristiano already having a pre-agreement with Manchester United”. Questo il messaggio apparso sul profilo del giornalista, che annuncia anche l’interesse dello United.

Accettando l’offerta del PSG il fuoriclasse portoghese andrebbe a percepire un ingaggio simile a quello percepito attualmente e avrebbe la possibilità di giocare nel tridente con Mbappé e Neymar.

Nel caso CR7 accetti l’offerta del PSG la trattativa si sposterà tra i club, con la Juventus chiamata a decidere se tenere o meno il giocatore fino a scadenza contrattuale, prevista nel prossimo anno.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.