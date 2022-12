Pedullà “Adama Traorè, il Napoli spinge per averlo”

Alfredo Pedullà conferma le indiscrezioni che vogliono Adama Traorè vicino al Napoli. Il colpo si può fare a zero

Adama Traore potrebbe arrivare al Napoli nelle prossime sessioni di mercato. Il calciatore spagnolo potrebbe lasciare il Wolverhampton, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2023.

Il calciatore vuole provare una nuova esperienza, dopo quella fallimentare al Barcellona. L’esterno spagnolo dei Wolves potrebbe anche rimanere in Inghilterra, con il Tottenham pronto a prenderlo già da gennaio. In Italia c’è primariamente il Napoli, che vorrebbe prenderlo a zero la prossima estate. A spezzare una lancia a favore dei partenopei c’è Alfredo Pedullà, che ha parlato della situazione di mercato del giocatore.

Pedullà parla della situazione

Ecco cosa ha detto sul proprio sito l’omonimo giornalista: “Adama Traoré e il Napoli: i contatti sono sempre vivi, sulla scia di quanto vi abbiamo raccontato diverse settimane fa. Il Napoli è fortemente interessato all’esterno offensivo classe 1996 che a gennaio compirà 27 anni. Il Wolverhampton ha provato a proporgli il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e prevedibilmente ci proverà ancora. Ma Traoré sembra intenzionato a fare un’esperienza altrove, ha altre offerte (anche dalla Premier) ma tiene in considerazione il Napoli. Ovviamente non possono esserci accordi o firme, è una situazione per la prossima estate legata al futuro di Lozano e Politano, ma i contatti proseguono. Inutile dire che a zero sarebbe un colpo di grande spessore“. Il giocatore potrebbe, dunque, lasciare l’Inghilterra però per accasarsi in Italia. Il Napoli potrebbe quindi prendere in estate Adama Traore.