Napoli, non solo mercato in entrata e uscita: Alfredo Pedullà annuncia la firma di un titolarissimo

Il Napoli non guarda solo al mercato in entrata e in uscita, ma pianifica anche il futuro con la strategia dei rinnovi contrattuali. La società di Aurelio De Laurentiis vuole blindare i giocatori più importanti della rosa di Antonio Conte, assicurandosi continuità tecnica e solidità nello spogliatoio.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sono pronti ben tre prolungamenti. Il primo riguarda Matteo Politano, protagonista degli ultimi due scudetti azzurri: l’esterno offensivo ha già firmato il rinnovo fino al 2028, un accordo che era stato definito nelle ultime settimane e che ora diventa ufficiale. Sul suo sito ufficiale riporta: “Il Napoli ha incassato la firma di Matteo Politano per il rinnovo del contratto fino al 2028, un passaggio che era stato concordato nelle ultime settimane e che ha consumato gli ultimi passaggi”.

Il prossimo sarà Amir Rrahmani, colonna della difesa partenopea, che il club vuole legare fino al 2029. Parallelamente, la dirigenza sta lavorando anche su Zambo Anguissa: il centrocampista camerunese, già sotto contratto fino al 2027 grazie al rinnovo automatico, dovrebbe presto estendere la scadenza al 2028.

Mentre prosegue l’ultima e frenetica settimana di calciomercato, il Napoli dimostra di voler blindare i propri gioielli e di costruire un progetto forte e competitivo nel lungo periodo. Una scelta che conferma la volontà della società di garantire a Conte una base solida da cui ripartire.