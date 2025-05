Pedullà: “Il Napoli pensa a Núñez e David per rinforzare l’attacco”

Il Napoli, mentre si prepara al rush finale per lo scudetto, si prepara a un mercato estivo ambizioso, con l’intenzione di rafforzare significativamente la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea è già al lavoro per mettere a segno colpi importanti. Al centro dei piani del club c’è l’acquisto di un grande attaccante, una figura di riferimento in grado di fare la differenza sotto porta.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato su più fronti per dare forma a una squadra all’altezza anche per la partecipazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà, il Napoli vuole intervenire in modo deciso sul mercato per garantire organico competitivo per gestire le tre competizioni. In difesa è molto vicino l’acquisto di Marianucci, giovane promessa in ottica futura, mentre piace molto Sam Beukema del Bologna, già seguito nelle scorse settimane.

Tuttavia, è l’attacco il reparto su cui si concentra maggiormente l’attenzione del club. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Jonathan David e Darwin Nunez, due profili internazionali con caratteristiche ideali per guidare l’attacco azzurro. David, attualmente in forza al Lille, è seguito anche da Inter e Juventus, e il suo entourage richiede un ingaggio importante. Il Napoli, però, sembra disposto a trattare anche l’inserimento di una clausola per agevolare l’operazione.

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Darwin Nunez, classe 1999 del Liverpool, la cui valutazione si aggira attorno ai 50-55 milioni di euro più eventuali bonus. L’attaccante uruguaiano potrebbe rappresentare il profilo ideale per dare un nuovo volto al reparto offensivo partenopeo, anche se la concorrenza è molto forte. Il club inglese sembra disposto a trattare la sua cessione, e il Napoli monitora attentamente gli sviluppi.

Infine, nella lista degli osservati speciali rimangono anche Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny, opzioni più accessibili ma considerate secondarie. Il vero obiettivo, come sottolineato da Pedullà, è puntare in alto per dare seguito a un progetto tecnico ambizioso e per onorare uno scudetto che, a detta del giornalista, si sta avvicinando. La prossima estate si preannuncia caldissima sul fronte mercato per i tifosi del Napoli.