Pedullà non esclude un ritorno di Sarri in azzurro: “Non dipende dalla Champions”

La panchina del Napoli è senza dubbio quella che maggiormente attira le indiscrezioni per la prossima giornata. Gennaro Gattuso sta facendo di tutto per restare in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, ma ciò nonostante il suo futuro è più che traballante in virtù dei tanti nomi di allenatori più o meno blasonati che vengono accostati alla panchina azzurra.

Negli ultimi giorni si è parlato sia di Massimiliano Allegri che di Simone Inzaghi. L’ex Juventus è attualmente libero perché dopo l’avventura sulla panchina bianconera non ha più accettato oltre offerte nonostante le numerose proposte ricevute. L’allenatore della Lazio, invece, è ormai già da qualche anno alla guida dei biancocelesti e potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare un’esperienza su un’altra panchina, non allontanandosi comunque più di tanto.

Un altro dei nomi che è stato accostato al Napoli è quello del grande ex Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dopo lo scudetto sfiorato qualche anno fa, lo ha vinto invece alla guida della Juventus per poi fare anche l’esperienza all’estero alla guida dei blues.

Sul caso è intervenuto Alfredo Pedullà durante la trasmissione “Ne parliamo il lunedì” di Canale 8: “Sarri arriverà solo in caso di Champions League? No, in realtà la situazione è diversa: il mister non considera fondamentale la qualificazione, piuttosto valuterà altre cose”.

“Essendo stato tanti anni a Napoli, deve scattare qualcosa dentro che possa stimolarlo. Per questo, non escludo che De Laurentiis ci riprovi nelle prossime settimane. L’eventuale sì di Sarri dipenderà da una serie di fattori.” Tra le conseguenze del suo ritorno in azzurro, ci sarebbe il blocco della cessione di Hysaj, visto che lui stesso aveva provato a portarlo sia a Torino che a Londra.